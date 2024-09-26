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МФО ростовщического типа должны уходить с рынка — Набиуллина

17:40 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором предлагает выделять несколько типов микрофинансовых организаций (МФО). В частности, МФО ростовщического типа должны уходить с рынка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума.

«Мы постепенно увеличиваем требования к МФО — ввели нормативы, пределы по процентным ставкам ростовщическим. Сейчас опубликовали консультативный доклад по реформе МФО, где предлагаем выделить несколько типов, как раз чтобы ростовщического, по сути дела, типа микрофинансовые организации уходили с рынка, будем это обсуждать», — сказала Набиуллина.

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