Более трети поставок газа с европейского передано на другие направления - Новак

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла перенаправить уже 30-40% поставок газа из Европы на другие направления, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Российской энергетической недели.

«Не в полном объеме, но частично эти объемы уже компенсированы. У нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу „Сила Сибири“ мы выходим в 2025 году на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Где-то 30-40% мы уже перенаправили по другим направлениям», — сказал он.