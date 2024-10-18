Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе», — сказал Шольц. Он напомнил, что ФРГ является вторым по объемам после США поставщиком вооружений Киеву. «Так и останется», — подчеркнул он.

«Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», — подчеркнул канцлер. Именно поэтому, по его словам, жители ФРГ могут рассчитывать на то, что действия главы правительства ФРГ будут ответственными и осмотрительными. «Я сделал четкие заявления о Taurus, в которых ничего нельзя изменить. Я не думаю, что это правильная поставка — и это останется таковым», — резюмировал он.

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта Шольц оценил сдержанно. Он высказался против публичного обсуждения этого плана. По его словам, это делается внутри.