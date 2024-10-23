Зеленскому не позволят создать ядерное оружие ни Россия, ни Запад - Лукашенко

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговоры украинского президента Владимира Зеленского о возможности разработки на Украине ядерного оружия являются его личными «хотелками», Киеву этого не позволят. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Ему не позволит это сделать не только Россия, но и Запад. Потому что — это уже не мое мнение, это убеждение на основе фактов — больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта. Они не хотят этого конфликта. Американцы еще подумывают, что они там за океаном отсидятся. Но без Европы им будет сложно воевать, в том числе и ядерным оружием. Поэтому надо задействовать Европу. Европа не просто упирается — они категорически не допускают использования ядерного оружия, да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому это не позволят сделать. И эти хотелки ни к чему», — приводит фрагмент интервью агентство БелТА.