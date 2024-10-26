Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в ноябре

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор начнет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков с 1 ноября. О вступлении в силу этого и других законов в своем телеграм-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин также рассказал о других законах, которые вступят в силу в ноябре. Так, полномочия граждан, включенных в реестр иноагентов, в органах публичной власти прекратят досрочно. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — написал Володин.

С 7 ноября начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. «Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — отметил председатель ГД.

Спикер Госдумы также напомнил об истечении 21 ноября срока, в течение которого лица, получившие гражданство РФ до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести, иначе оно станет недействительным.

В публикации говорится, что с 26 ноября утверждать планы тушения пожаров будут региональные власти. Кроме того, с 7 ноября вступит в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в режиме постоянного рейда.