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Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега

21:20 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«В свой первый срок президент Трамп предпринял значимые шаги, включая перенос американского посольства в Иерусалим, признание Иерусалима столицей Израиля, признание израильского суверенитета над Голанскими высотами и подготовку решения о законности и легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС). Мы были в шаге от объявления израильского суверенитета над поселениями в Иудее и Самарии, и теперь пришло время сделать это. Я отдал распоряжение управлению поселений при Минобороны и израильской гражданской администрации [на Западном берегу Иордана] начать комплексную профессиональную подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для применения суверенитета, 2025 год должен стать годом израильского суверенитета в Иудее и Самарии», — заявил Смотрич, который также курирует в министерстве обороны сопровождение поселенческой деятельности. Высказывания главы Минфина цитирует газета Israel Hayom.

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