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НОВОСТИ

Минэнерго РФ предложило запретить майнинг криптовалют в ряде регионов

10:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики РФ предложило запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года. Вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии 18 ноября, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Александра Новака.

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — сказал собеседник агентства.

О планах запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов ранее написала газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики. «Минэнерго считает целесообразным установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении ряда территорий РФ с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита», — отметили ТАСС в Минэнерго.

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