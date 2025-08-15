Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет «очень хорошо»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп уверен в том, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер сообщил в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», — заявил Трамп.

При этом он вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в столицу США, если нынешний российско-американский саммит не окажется успешным. «Если нет (то есть, если встреча не сработает — прим. ТАСС), то я очень быстро направлюсь назад домой», — сказал хозяин Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. «Да, я бы ушел», — ответил Трамп.