0
0
115
НОВОСТИ

Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет «очень хорошо»

20:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп уверен в том, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер сообщил в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», — заявил Трамп.

При этом он вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в столицу США, если нынешний российско-американский саммит не окажется успешным. «Если нет (то есть, если встреча не сработает — прим. ТАСС), то я очень быстро направлюсь назад домой», — сказал хозяин Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. «Да, я бы ушел», — ответил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 15.08.2025
Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
0
1
19:20 15.08.2025
Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель
0
170
19:06 15.08.2025
Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
0
189
18:40 15.08.2025
Глава ОВС НАТО в Европе будет находиться в пятницу на Аляске — CNN
0
222
18:00 15.08.2025
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
0
304
17:32 15.08.2025
Путин будет вовремя на Аляске, по прилете его встретит Трамп — Песков
0
317
17:12 15.08.2025
Денежные переводы в Грузию из РФ в январе — июле сократились на 28% — Нацбанк
0
310
17:00 15.08.2025
Власти Мали обвинили «иностранные державы» в организации попытки госпереворота
0
319
16:32 15.08.2025
Трамп исключил принятие Украины в НАТО, но допустил предоставление гарантий безопасности
0
365
16:12 15.08.2025
Пятеро погибли, более 100 человек пострадали из-за ЧП на предприятии в Рязанской области
0
356

Возврат к списку