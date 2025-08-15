Глава ОВС НАТО в Европе будет находиться в пятницу на Аляске — CNN

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе, будет находиться в пятницу на Аляске и консультировать американского лидера Дональда Трампа по саммиту с Россией. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

По его сведениям, Гринкевич будет «давать военные советы» шефу Пентагона Питу Хегсету и Трампу, «который пытается найти мирное решение» конфликта на Украине.