Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill

20:40 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты со всего мира будут анализировать язык тела президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи на Аляске, чтобы оценить успешность переговоров. Такое мнение приводится в статье газеты The Hill.

«Отношения между Трампом и Путиным на протяжении многих лет вызывали у многих интерес, а у некоторых — раздражение. Возможно, самым запоминающимся моментом стало их выступление в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп, по-видимому, доверился не американским спецслужбам, а Путину в том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы [в США] 2016 года», — говорится в материале.

Газета напоминает, что в самом начале кризиса на Украине Трамп называл этот шаг со стороны Путина «гениальным» и «довольно умным». Однако в последнее время президент США выражал разочарование сложностью переговоров с российской стороной. «Как всегда, Трампа трудно предсказать. Неясно, какими будут последствия для России. Так или иначе, тон и язык тела Трампа и Путина на совместной пресс-конференции на Аляске будут тщательно анализироваться», — отметили авторы статьи.

