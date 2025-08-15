Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
18:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону», — говорится в сообщении.
