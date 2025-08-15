0
НОВОСТИ

Лукашенко и Трамп поговорили по телефону

18:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

