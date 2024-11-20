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Если США и РФ будут договариваться, Зеленского спрашивать ни о чем не будут — Азаров

13:00 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия ни о чем не будут спрашивать Владимира Зеленского, если решат о чем-то договориться. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

Бывший глава украинского правительства считает, что представленный накануне Зеленским «план стойкости» — в первую очередь пиар.

«Когда два основных партнера, в данном случае два основных противника, США и Россия, о чем-то договорятся, его (Зеленского — прим. ТАСС) спрашивать никто не будет. Об этом очень четко и ясно сказал Илон Маск, когда он заявил, что он (Зеленский — прим. ТАСС) большой юморист, <…> если считает, что его никто не может заставить [сесть за стол переговоров с РФ]», — сказал Азаров в прямом эфире телеканала «Россия-24».

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