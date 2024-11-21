Артист Владимир Девятов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

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В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал народный артист РФ Владимир Девятов. По его словам организация работы учреждения впечатляет посетителей. «Мне тут очень понравилось. Все организовано на очень хорошем уровне: быстро, современно. И, конечно, меня удивило количество людей разных возрастов», – отметил Девятов. Артист рассказал, что его внук сейчас служит в армии по контракту и получил ранение. «Я очень хорошо знаком с системой поддержки военных. Я знаю, что государство поддерживает наших ребят, - сказал Девятов. - Они могут получить на льготных условиях образование и ипотеку. Мой внук, к примеру, был серьезно ранен, и от государства он получил своевременную компенсацию. Он периодически и сейчас проходит бесплатную реабилитацию».

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Учреждение действует по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием граждан идет по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Пункт работает по принципам центров государственных услуг. Записаться на визит в него можно на портале mos.ru.