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НОВОСТИ

Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»

12:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России без «поддержки Запада на земле». Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

По их информации, британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP «должны быть заранее запрограммированы» перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 ВВС Украины. В этом контексте издание напомнило о разрешении администрации США на удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ. Источники газеты не уточнили, что подразумевается под западной «поддержкой на земле».

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