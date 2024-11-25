Путин уверен, что российская вакцина от рака станет прорывом
15:12 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин уверен, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом.
Глава государства провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о работе над препаратом. По ее словам, примерно через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.
«Это все равно прорыв будет», — отметил Путин.
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