Большинство жителей Швеции выступают за сокращение приема беженцев в стране — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство шведов поддерживают идею сокращения притока мигрантов в королевство. Наиболее активно против миграции выступают сторонники партии «Шведские демократы» и Христианско-демократической партии, свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований Ipsos, проведенного по заказу газеты Dagens nyheter.

Согласно полученным данным, 56% респондентов высказываются за «значительное» или «некоторое» сокращение приема беженцев, в то время как за «значительное» или «некоторое» увеличение выступают лишь 12%.

Во время миграционного кризиса 2015 года в Швецию прибыло около 163 тыс. беженцев, преимущественно выходцев с Ближнего Востока, в основном из Сирии. Сначала отношение к их приему было благожелательным, но уже осенью того же года настроения изменились и большинство респондентов заявляли о необходимости сокращения объемов миграции в королевство. Такая тенденция сохранялась до 2022 года, когда начался конфликт на Украине. По словам аналитика общественного мнения Ipsos Никласа Челлебринга, тогда «временно возникло более положительное отношение к большему приему беженцев, но уже в следующем году оно изменилось».