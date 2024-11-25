Большинство жителей Швеции выступают за сокращение приема беженцев в стране — опрос
16:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство шведов поддерживают идею сокращения притока мигрантов в королевство. Наиболее активно против миграции выступают сторонники партии «Шведские демократы» и Христианско-демократической партии, свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований Ipsos, проведенного по заказу газеты Dagens nyheter.
Согласно полученным данным, 56% респондентов высказываются за «значительное» или «некоторое» сокращение приема беженцев, в то время как за «значительное» или «некоторое» увеличение выступают лишь 12%.
Во время миграционного кризиса 2015 года в Швецию прибыло около 163 тыс. беженцев, преимущественно выходцев с Ближнего Востока, в основном из Сирии. Сначала отношение к их приему было благожелательным, но уже осенью того же года настроения изменились и большинство респондентов заявляли о необходимости сокращения объемов миграции в королевство. Такая тенденция сохранялась до 2022 года, когда начался конфликт на Украине. По словам аналитика общественного мнения Ipsos Никласа Челлебринга, тогда «временно возникло более положительное отношение к большему приему беженцев, но уже в следующем году оно изменилось».
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