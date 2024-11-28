Европа не сможет заменить Киеву американские военные поставки — Bloomberg
09:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружений у украинских военных в случае отказа новой американской администрации предоставлять Киеву военную помощь. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.
Вооруженные силы Украины чрезвычайно зависят от поставок Соединенными Штатами боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, пишет издание. Россия же производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, подчеркивает агентство.
Победа на выборах Дональда Трампа, как отмечается, может ознаменовать для стран Европы «наихудший сценарий», согласно которому они будут вынуждены не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине уже без поддержки Вашингтона. Европейские столицы осознают, что никакие шаги «не позволят им в обозримой перспективе играть [для Киева] ту же роль», которая сегодня отводится США с точки зрения объемов военной помощи.
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