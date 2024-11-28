0
0
183
НОВОСТИ

Европа не сможет заменить Киеву американские военные поставки — Bloomberg

09:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружений у украинских военных в случае отказа новой американской администрации предоставлять Киеву военную помощь. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.

Вооруженные силы Украины чрезвычайно зависят от поставок Соединенными Штатами боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, пишет издание. Россия же производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, подчеркивает агентство.

Победа на выборах Дональда Трампа, как отмечается, может ознаменовать для стран Европы «наихудший сценарий», согласно которому они будут вынуждены не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине уже без поддержки Вашингтона. Европейские столицы осознают, что никакие шаги «не позволят им в обозримой перспективе играть [для Киева] ту же роль», которая сегодня отводится США с точки зрения объемов военной помощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 28.11.2024
В Европарламенте хотят заменить фонд мира ЕС для закупок оружия Киеву из-за вето Венгрии
0
26
10:20 28.11.2024
В Курской области сдалась в плен группа ВСУ из 22 солдат — силовики
0
75
10:05 28.11.2024
Неопознанные БПЛА продолжают появляться над базами ВВС США в Британии — The Times
0
113
10:00 28.11.2024
Трамп заявил, что президент Мексики пообещала бороться с нелегальными мигрантами
0
118
09:32 28.11.2024
Тарифы регоператоров могут вырасти на 25% при передаче им функций по созданию площадок ТКО
0
162
09:05 28.11.2024
Разведка США утверждает, что удары вглубь РФ не повышают риск ядерной эскалации — Reuters
0
240
09:00 28.11.2024
25 украинских БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ
0
232
22:03 27.11.2024
Генерал в отставке Кит Келлог выдвинут Трампом на должность спецпосланника по РФ и Украине
0
934
21:45 27.11.2024
Администрация Байдена давит на Киев, чтобы призывной возраст на Украине снизили до 18 лет - Reuters
0
828
21:00 27.11.2024
Решетников: Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами
0
863

Возврат к списку