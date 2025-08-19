Отношения Индии и КНР значительно продвинулись вперед — советник премьера
11:05 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Китай значительно продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с главой МИД КНР Ван И.
По его словам, в индийско-китайских отношениях «наблюдается тенденция к росту». «На границах все спокойно. Установились мир и спокойствие. Наши двусторонние контакты стали более существенными. И мы очень благодарны нашим руководителям, которые в октябре прошлого года в Казани смогли придать новый импульс. С тех пор мы многого добились», — отметил он. «Созданные новые условия помогли нам продвинуться вперед в различных областях», — указал Довал.
Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.
НОВОСТИ
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать