Отношения Индии и КНР значительно продвинулись вперед — советник премьера

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай значительно продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с главой МИД КНР Ван И.

По его словам, в индийско-китайских отношениях «наблюдается тенденция к росту». «На границах все спокойно. Установились мир и спокойствие. Наши двусторонние контакты стали более существенными. И мы очень благодарны нашим руководителям, которые в октябре прошлого года в Казани смогли придать новый импульс. С тех пор мы многого добились», — отметил он. «Созданные новые условия помогли нам продвинуться вперед в различных областях», — указал Довал.

Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.