0
0
456
НОВОСТИ

Отношения Индии и КНР значительно продвинулись вперед — советник премьера

11:05 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай значительно продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с главой МИД КНР Ван И.

По его словам, в индийско-китайских отношениях «наблюдается тенденция к росту». «На границах все спокойно. Установились мир и спокойствие. Наши двусторонние контакты стали более существенными. И мы очень благодарны нашим руководителям, которые в октябре прошлого года в Казани смогли придать новый импульс. С тех пор мы многого добились», — отметил он. «Созданные новые условия помогли нам продвинуться вперед в различных областях», — указал Довал.

Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
52
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
136
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
184
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
238
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
251
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
301
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
317
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
357
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
321
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
337

Возврат к списку