Зеленский понимает, что ему придется признать потерю территорий — экс-посол США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский и его офис понимают, что Киеву придется признать потерю части территорий как минимум де-факто. Об этом агентству Bloomberg заявил бывший посол США на Украине и старший научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.

«Зеленский, вероятно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть решение, при котором ему придется признать контроль России за частью территорий хотя бы де-факто», — сказал Пайфер.

При этом Украина согласилась бы на подобный шаг только в случае предоставления Киеву твердых гарантий безопасности, полагает экс-посол. Источник Bloomberg в украинском правительстве сообщил, что Зеленский и его делегация на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в понедельник почувствовали его искреннее намерение сформировать и закрепить подобные гарантии. Как указал Пайфер, это открывает дорогу к мирному соглашению между Россией и Украиной на условиях, которые в иных обстоятельствах украинская сторона бы отвергла.