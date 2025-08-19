0
НОВОСТИ

Камбоджа требует демаркации границы с Таиландом до разминирования приграничных районов

11:32 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Камбоджи считают, что процесс разминирования приграничных с Таиландом районов возможно начать лишь после установки пограничных столбов, так как демаркация границы необходима для предотвращения будущих споров. Об этом заявил старший министр правительства, первый заместитель председателя Национального комитета по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи Ли Туч.

«Мы обращаемся к таиландской стороне с призывом вернуться к дипломатическому диалогу и мирным путем решить оставшиеся вопросы. Важно сотрудничать и разминировать те районы, по которым оба государства достигли соглашения и где установлены пограничные столбы», — приводит его слова газета Khmer Times.

Ли Туч отметил, что такое сотрудничество может начаться «только тогда, когда будут установлены полный мир и взаимно согласованная линия границы».

