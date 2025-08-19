ФСБ задержала в Удмуртии уроженца Центральной Азии, готовившего поджог поезда
11:00 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии сторонника запрещенной в РФ террористической организации, готовившего поджог поезда и оправдывавшего теракт в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Удмуртской Республики предотвращен террористический акт, планировавшийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации», — сообщили в ЦОС.
«В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале „Крокус сити холл“, — отметили в ФСБ.
