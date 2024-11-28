Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником» — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предостерег, что центры принятия решений на Украине могут стать целью для поражения ракетной системой «Орешник».

«В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — предупредил Путин.