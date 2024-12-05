Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой конфликт на Украине — Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун 27 ноября обсудили по телефону ряд вопросов в сфере безопасности, включая конфликт на Украине. Об этом сообщил американскому телеканалу ABC в среду официальный представитель КНШ Джерил Дорси.

«Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым после запроса Министерства обороны РФ», — привел телеканал заявление Дорси. «Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем [КНШ]. Военачальники обсудили ряд вопросов международной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине. По запросу генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять заранее о разговоре», — отметил представитель КНШ.

Пентагон и КНШ пока не ответили на запросы ТАСС о подтверждении информации об этом разговоре.

Телеканал утверждает со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, что Герасимов и Браун «обсудили то, как избежать просчетов и эскалации между двумя странами применительно к Украине». Они якобы говорили о разрешении США на применение дальнобойного высокоточного оружия для ударов вглубь территории РФ, а также об использовании Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.

По версии телеканала, Герасимов проинформировал Брауна о планах российской стороны провести пуски ракет в Средиземном море.