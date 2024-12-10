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Путин: Я тоже сторонник расширения применения института суда присяжных

18:25 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет двигаться к расширению применения института суда присяжных, но это движение должно соответствовать готовности общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Я тоже сторонник расширения применения института суда присяжных. Обязательно будем двигаться в этом направлении. Но это наше движение должно соответствовать реальной ситуации, которая у нас складывается, и которая <…> будет соответствовать готовности нашего общества к более широкому применению этого института», — сказал Путин.

Он согласился с тем, что применять институт судов присяжных и расширять его необходимо, «иначе общество никогда не будет к этому готово». «Вместе с вами обязательно будем двигаться по этому пути», — подчеркнул президент.

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