ВСУ дистанционно заминировали Серебрянское лесничество немецкими противотанковыми минами

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты Вооруженных сил Украины дистанционно заминировали Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике боеприпасами кассетного типа с немецкими противотанковыми минами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО (реактивная система залпового огня — прим. ТАСС) по лесному массиву Серебрянского лесничества. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2», — сказал он.