Путин вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить «Орешник» в Киеве

13:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в «Орешнике», и предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

«Пусть они (западные эксперты, которые сомневаются в „Орешнике“ — прим. ТАСС) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар „Орешника“. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал он в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции.