0
0
2
НОВОСТИ

Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции РФ — Путин

14:40 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы приезжающие на работу в РФ мигранты уважали традиции, культуру России и самих россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Если это (миграция — прим. ТАСС) неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах — прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии — работать над тем, чтобы людей к этому готовить, — подчеркнул он. — То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона».

«Ну и, конечно, ужесточать требование к тем [людям], которые находятся на нашей территории, требование к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», — убежден Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:35 19.12.2024
Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда — Путин
0
19
14:20 19.12.2024
Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами
0
71
14:15 19.12.2024
Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать день вопросами демографии
0
93
14:00 19.12.2024
Алеппо взяли 350 боевиков, правительственные и проиранские войска отошли без боя — Путин
0
124
13:55 19.12.2024
Снаряды на Западе подорожали в 4 раза, странам НАТО не хватит и 3% ВВП на оборону — президент РФ
0
139
13:47 19.12.2024
Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не общался с ним более 4-х лет
0
136
13:30 19.12.2024
В Донбассе и Новороссии уже восстановлена 21 тыс. объектов
0
161
13:24 19.12.2024
Путин указал, что органы власти и крупные компании следует переводить из Москвы в регионы
0
188
13:13 19.12.2024
Путин вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить «Орешник» в Киеве
0
217
13:05 19.12.2024
Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО
0
211

Возврат к списку