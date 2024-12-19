Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции РФ — Путин

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы приезжающие на работу в РФ мигранты уважали традиции, культуру России и самих россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Если это (миграция — прим. ТАСС) неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах — прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии — работать над тем, чтобы людей к этому готовить, — подчеркнул он. — То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона».

«Ну и, конечно, ужесточать требование к тем [людям], которые находятся на нашей территории, требование к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», — убежден Путин.