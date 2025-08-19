Лидеры ЕС и после встречи с Трампом упорствуют в попытках сорвать мир на Украине — Филиппо
12:20 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления европейских лидеров после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне говорят об их упорстве в попытках сорвать усилия по мирному урегулированию на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — написал он в соцсети X.
Политик привел в пример высказывания нескольких участников встречи, в частности, президента Финляндии Александера Стубба о том, что якобы российский президент «не достоин доверия», канцлера ФРГ Фридриха Мерца — о невозможности территориальных уступок со стороны Украины. Также он привел несколько цитат президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он говорит о необходимости усиления санкций против России, о нежелании РФ заключать мир и необходимости продолжать вооружать Украину после заключения мирного соглашения.
«Да, вчера Трамп унизил их, приструнил, подчинил как никогда и заставляет идти по пути мира, который они упорно отвергают! Их повестка дня — это страх и война! Результат: они сходят с ума!» — заключил Филиппо, призвав соотечественников оказывать давление на Макрона внутри страны и выйти на протестные акции 6 сентября, чтобы выступить против отправки денег и оружия Киеву и за то, чтобы «использовать шанс на мир на Украине».
НОВОСТИ
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать