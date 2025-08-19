Лидеры ЕС и после встречи с Трампом упорствуют в попытках сорвать мир на Украине — Филиппо

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления европейских лидеров после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне говорят об их упорстве в попытках сорвать усилия по мирному урегулированию на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — написал он в соцсети X.

Политик привел в пример высказывания нескольких участников встречи, в частности, президента Финляндии Александера Стубба о том, что якобы российский президент «не достоин доверия», канцлера ФРГ Фридриха Мерца — о невозможности территориальных уступок со стороны Украины. Также он привел несколько цитат президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он говорит о необходимости усиления санкций против России, о нежелании РФ заключать мир и необходимости продолжать вооружать Украину после заключения мирного соглашения.

«Да, вчера Трамп унизил их, приструнил, подчинил как никогда и заставляет идти по пути мира, который они упорно отвергают! Их повестка дня — это страх и война! Результат: они сходят с ума!» — заключил Филиппо, призвав соотечественников оказывать давление на Макрона внутри страны и выйти на протестные акции 6 сентября, чтобы выступить против отправки денег и оружия Киеву и за то, чтобы «использовать шанс на мир на Украине».