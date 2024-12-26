Ракетные удары ВСУ нанесли ушерб социальным объектом города Рыльска - волонтер

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные объекты города Рыльска Курской области, среди которых колледж и школа, оказались сильно разрушены в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил координатор молодежного крыла Народного фронта в регионе Илья Роот.



«Очень сильно разрушено здание колледжа, очень сильно разрушено здание школы. <…> Берет злоба, но мы будем работать столько, сколько нужно, чтобы поддержать людей», — рассказал собеседник агентства.



По словам Роота, в городе также были воронки в земле, оставленные снарядами ВСУ, обрушенные крыши, здания. В городе работала команда волонтеров из 20 человек: они убирали металлические листы, деревья, доски для проезда спецтранспорта. Восемь самосвалов вывезли металлолом и мусор, вспоминает Роот.





