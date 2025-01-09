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Отставные военные на Тайване обвиняются в шпионаже в пользу КНР и создании «отрядов убийц»

10:20 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуроры на Тайване предъявили обвинения группе из семи отставных армейских офицеров, которые якобы получали средства из КНР за шпионаж в пользу Пекина. Как сообщает газета Taipei Times, эти лица также подозреваются в попытке формирования военизированных групп и «отрядов убийц» на тайваньской территории.

По версии обвинения, подозреваемые нарушили Закон о национальной безопасности, поскольку фотографировали и картографировали места расположения радиолокационных станций, ракетных установок, а также делали снимки Американского института на Тайване. Они якобы получили за свою деятельность около 3 млн тайваньских долларов (более 91 тыс. долларов США).

Кроме того, по заявлению обвинения, эта группа намеревалась сформировать военизированные группы на Тайване для помощи войскам КНР, а также «отряды убийц» для нападения на правительственных чиновников острова в случае, если произойдет война.

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