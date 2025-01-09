Норма обязательного размещения детей рядом с родителями в самолетах заработает в январе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс России разработал нормативные изменения, обеспечивающие совместное размещение детей с родителями на борту самолетов, они будут зарегистрированы Минюстом до 14 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — сказал министр, отметив, что эта норма уже имеется в общих правилах перевозок. «Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января», — уточнил Старовойт.