Зеленский и Запад бросили наполовину разоруженную армию в наступление в 2023 г. — Залужный
15:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признал, что во время планирования провального украинского контрнаступления летом 2023 года на командование вооруженных сил давили офис Владимира Зеленского и западные партнеры, которые хотели «быстрых побед», хотя уже тогда подразделения не были полноценно обеспечены. Выдержки из книги экс-главкома приводит издание «Украинская правда».
«Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало во что бы то ни стало унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий. В то же время парадокс заключался в том, что и партнеры в лице генерала [на тот момент занимавшего пост председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка] Милли, и наше руководство, к сожалению, в личных беседах слушать нас не хотели», — приводит издание выдержки из книги. Залужный добавляет, что при этом обеспечение армии на тот момент оценивается на уровне 50-60%, а инженерными средствами — на 10-15%.
Как отмечает «Украинская правда», Залужный признает, что наступательная операция по трем основным направлениям, которую спланировал генеральный штаб, едва не вызвала глубокий кризис в отношениях с партнерами. По словам экс-главкома, «горячие головы в Минобороны подталкивали Зеленского к переброске боеспособных частей на восток, да и сам он хотел скорых побед».
Залужный также подтверждает циркулировавшие в СМИ слухи о его конфликте с офисом Зеленского, отмечая, что его «личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем».
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