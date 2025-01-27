Сбер реализовал в Костроме возможность оплаты проезда в автобусе по геопозиции

12:30

В Костроме состоялся торжественный запуск разработанной Сбером системы оплаты проезда в наземном общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира. Она позволяет быстро и удобно оплачивать поездки – без необходимости прикладывать карту или смартфон к терминалу либо передавать наличные водителю. Вместо этого в специальном мобильном приложении можно сформировать маршрут поездки, отследить время прибытия автобуса и оплатить поездку в два клика. Для этого потребуется только смартфон, деньги списываются мгновенно с привязанной банковской карты, одновременно создается электронный билет.

Инновационное решение разработано Сбером и может быть адаптировано для любых сервисов и мобильных приложений, как федеральных, так и региональных. До конца года возможность оплаты проезда по геопозиции планируется к запуску более чем в 20 регионах России. Разработка новой системы в Костроме стала возможной благодаря поддержке Министерства транспорта РФ и активному сотрудничеству администрации Костромской области и Сбера.

«Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, потому что исключает из процесса использование платежных терминалов, – отметил вице-президент – директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин. – В итоге скорость движения общественного транспорта возрастает. Такой способ оплаты абсолютно прозрачен, удобен и экономит время пассажиров. В ближайшие годы мы планируем внедрить систему во многих городах – это одна из составляющих цифровой трансформации общественного транспорта страны».

Сбер активно развивает комплексный подход к развитию городского общественного транспорта. Одно из реализованных им цифровых решений – интеллектуальная система управления с элементами искусственного интеллекта, позволяющая автоматизировать диспетчеризацию транспортных средств и контроль пассажиропотока, автоматизированных систем оплаты проезда, цифровой и физической инфраструктуры для городских парковочных пространств. А электронные путевые листы помогают сократить время выпуска парка на маршруты. Для пассажиров Сбер предлагает различные формы оплаты проезда: банковской картой, смартфоном, по биометрии (в метрополитене).

«Внедрение оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации делает процесс использования транспорта максимально удобным для пассажиров и экономически эффективным для перевозчиков, – подчеркнул заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов. – Для Костромы, где уже успешно применяются цифровые технологии для развития общественного транспорта, переход на оплату по геолокации становится логичным шагом. Этот подход открывает новые возможности для повышения качества транспортных услуг и делает их более доступными для жителей региона. Разработанная Минтрансом России технология уже нашла применение в ряде субъектов страны и показала свою эффективность как на городских маршрутах, так и на железнодорожных линиях. В тех регионах, где данная система уже внедрена, пассажирами совершено почти 11 миллионов поездок, что подтверждает востребованность и удобство этого решения. Интерес к технологии продолжает расти как среди регионов, так и разработчиков, которые активно создают новые сервисы на ее основе».

«Сегодня вместе с нашими партнерами вводим еще одну систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Костромы, при которой достаточно просто иметь при себе смартфон. Мы знаем, что технология оплаты по геопозиции, разработанная Минтрансом России в 2022 году, уже успешно функционирует в ряде российских городов. И мы с радостью присоединяемся к проекту, в том числе рассчитывая, что в дальнейшем сможем интегрировать эти технологии для пригородного и межмуниципального транспорта», – рассказал заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.