Более половины избирателей США ожидают при Трампе начала «золотого века» Америки — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 52% американских избирателей согласны с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что с его повторным приходом к власти начинается «золотой век» Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

Отмечается, что 41% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, из них 34% категорически не согласны с утверждением главы Белого дома.