0
0
183
НОВОСТИ

Европа должна больше тратить на оружие, чтобы сохранить присутствие США — глава МО Польши

10:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны должны больше расходовать на вооружения, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Politico.

По его словам, «Европа должна больше инвестировать в безопасность, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, а не заменить их». Польша максимально выполняет два условия президента США Дональда Трампа — увеличивает расходы на оборону, которые у нее самые высокие в ЕС, а также развивает взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом, сказал глава МО.

В этом году Польша намерена потратить 4,7% ВВП на военные нужды, и значительная часть этих средств пойдет на новое оружие для модернизации и расширения ВС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 05.02.2025
61% россиян планирует продолжить работу по достижении пенсионного возраста
0
88
11:20 05.02.2025
В ЕС «сыты по горло» попытками фон дер Ляйен руководить внешней политикой союза — Politico
0
121
11:05 05.02.2025
Google отказался от принципа не использовать ИИ в разработке вооружений в своей программе
0
156
11:00 05.02.2025
Переселение палестинцев из сектора Газа могут оплатить страны региона — Трамп
0
169
10:20 05.02.2025
Виновные в совершенных USAID преступлениях должны понести наказание — Володин
0
261
10:05 05.02.2025
Штормовая погода ожидается на юге России, ветер может усиливаться до 25 м/с — Вильфанд
0
265
10:00 05.02.2025
США станут агрессивнее, если ХАМАС не будет дальше освобождать заложников — Трамп
0
270
09:32 05.02.2025
Должностные лица МВД смогут выдворять иностранцев из России
0
304
09:22 05.02.2025
«Роснефть» - самый дорогой бренд среди нефтяных компаний РФ
0
304
09:20 05.02.2025
Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий
0
386

Возврат к списку