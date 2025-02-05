Европа должна больше тратить на оружие, чтобы сохранить присутствие США — глава МО Польши

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны должны больше расходовать на вооружения, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Politico.

По его словам, «Европа должна больше инвестировать в безопасность, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, а не заменить их». Польша максимально выполняет два условия президента США Дональда Трампа — увеличивает расходы на оборону, которые у нее самые высокие в ЕС, а также развивает взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом, сказал глава МО.

В этом году Польша намерена потратить 4,7% ВВП на военные нужды, и значительная часть этих средств пойдет на новое оружие для модернизации и расширения ВС.