Европа должна больше тратить на оружие, чтобы сохранить присутствие США — глава МО Польши
10:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны должны больше расходовать на вооружения, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Politico.
По его словам, «Европа должна больше инвестировать в безопасность, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, а не заменить их». Польша максимально выполняет два условия президента США Дональда Трампа — увеличивает расходы на оборону, которые у нее самые высокие в ЕС, а также развивает взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом, сказал глава МО.
В этом году Польша намерена потратить 4,7% ВВП на военные нужды, и значительная часть этих средств пойдет на новое оружие для модернизации и расширения ВС.
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