Грузия в прошлом году импортировала электричества в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия импортировала в 2024 году российскую электроэнергию на $12,3 млн, что в 13,7 раза больше объема закупок годом ранее, выяснил ТАСС, проанализировав данные Национальной службы статистики Грузии.

В минувшем году Россия осталась для Грузии главным экспортером электроэнергии. На втором месте — Азербайджан ($10,97 млн). Также Грузия купила электричество у Турции ($80,04 тыс.) и Армении ($39,51 тыс.). В прошлом году объем импортированного Грузией этого энергоресурса был значительно ниже — на $904,15 тыс. из РФ и на $153,46 тыс. из Азербайджана. Рекордным годом по импорту электроэнергии из России для Грузии в долларовом выражении был 2014, когда страна закупила ее на $38,7 млн.

Всего в 2024 году Грузия купила более 1,2 млн кВт.ч электроэнергии на сумму более $23,4 млн.