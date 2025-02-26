Главком ВСУ заявил, что получил заверения Британии в готовности к военной поддержке Киева
12:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС)Украины Александр Сырский заявил, что получил от начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина подтверждение готовности Лондона продлить поддержку Киева и предоставление военной помощи украинской армии.
Сырский сообщил на своей странице в соцсети, что поговорил с Радакином по видеосвязи, поблагодарил за предоставленную в феврале военную помощь на 150 млн фунтов стерлингов ($185,8 млн), в которую вошли комплексы ПВО, бронетехника и артиллерийские системы. Главком ВСУ поделился оценкой обстановки в районах ведения боевых действий, а также путей укрепления и усиления эффективности применения Вооруженных сил Украины. По его словам, обсуждались также потребности сил обороны Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах, материальных средствах, а также в подготовке личного состава.
«Получил от начальника Штаба обороны [ВС] Соединенного Королевства подтверждение готовности британской стороны продлить поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Адмирал сэр Энтони Радакин в очередной раз заверил меня в готовности Соединенного Королевства оказывать военную помощь Силам обороны Украины», — сказал Сырский.
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