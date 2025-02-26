Президент США: Мы намерены очень хорошо поладить с Китаем, но это соперник

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена поладить с Китаем, однако считает эту страну соперницей США. Такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета.

«Мы намерены очень хорошо поладить с Китаем, но это соперник», — сказал он.

Трамп в связи с этим добавил, что КНР демонстрирует очень хорошие показатели в сфере школьного образования, согласно публикуемым рейтингам. «Они обычно занимают первые места в списке. Они в первой десятке», — подчеркнул американский лидер. Он не уточнил, какой именно рейтинг имеет в виду. Трамп добавил, что США «тратят больше любой другой страны в мире на человека» в сфере школьного образования, однако демонстрируют слабые показатели.