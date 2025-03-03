В Уфе произошел пожар на территории НПЗ, угрозы для граждан нет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Угрозы для жителей ближайших районов нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Башкирии.

«Сегодня ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет», — говорится в сообщении.