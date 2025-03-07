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США запретят въезд гражданам ряда стран — NYT

11:20 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация Трампа работает над составлением красного списка стран. В него, вероятно, войдут государства, чьим гражданам было запрещено въезжать в США в первый президентский срок Трампа. Среди них The New York Times называет Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Кроме того, перечень стран, чьим гражданам «категорически запретят въезжать в Соединенные Штаты», может быть дополнен Афганистаном.

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