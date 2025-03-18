Киев и союзники опасаются, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ — Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и ее европейские союзники в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа опасаются, что хозяин Белого дома заставит Киев заключить мирное соглашение с РФ на условиях Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оно полагает, что Трамп попытается склонить Киев к заключению мира на условиях, которые будут выгодны российской стороне, что «ослабит Украину и сделает ее уязвимой перед Кремлем в будущем». Критики американского президента, в свою очередь, обеспокоены тем, что глава вашингтонской администрации «может пойти на уступки России без согласия Украины», что поставит Владимира Зеленского «в опасное положение», отмечает Bloomberg.

Агентство предполагает, что лидеры РФ и США в разговоре коснутся не только перспективы перемирия на Украине, но и более широкого спектра общих интересов, в частности, торговых, а также обсудят возможную личную встречу в рамках усилий по перезагрузке отношений.