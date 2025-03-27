Сбер: Сильные нейросети стратегически важны для любого бизнеса
13:22 27.03.2025
Искусственный интеллект (ИИ) должен стать универсальным помощником человека и бизнеса, повышать качество жизни людей и помогать всей стране развиваться. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК. «Это очень важная миссия, и мы в нее вкладываемся», – отметил он.
По его словам, большие языковые модели (large language mode, LLM) становятся основным конкурентным преимуществом и фундаментом нового технологического уклада. «Внедрение ИИ улучшает пользовательский опыт и дает новые возможности нашим клиентам», – рассказал Александр Ведяхин.
Сильные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, подчеркнул представитель Сбера. «Нейросеть GigaChat, к примеру, сегодня используют уже 15 тыс. внешних клиентов, которые применяют нашу LLM для автоматизации процессов и разработки новых продуктов, – рассказал он. – Клиенты Еаптеки благодаря соответствующей технологии стали получать ответы на 3 секунды быстрее, а продолжительность диалога сократилась на 30 секунд. Чат-бот авиакомпании «Азимут» на основе GigaChat уже обрабатывает 86% вопросов от пассажиров. Медиахолдинг Rambler&Co перезапустил портал «Рамблер»: теперь запросы пользователей обрабатывает нейросеть, новостной ИИ-агрегатор выдает ключевые события в виде дайджеста новостей в режиме реального времени».
«Недавно мы представили GigaChat 2.0, – добавил Александр Ведяхин. – Это не просто обновление – каждая из трех моделей линейки нейросети стала мощнее, на ее базе наши клиенты смогут разрабатывать более продуктивных ИИ-агентов, способных рассуждать и решать сложные задачи. Модели нового поколения гораздо дольше удерживают контекст беседы, отвечают на сложные длинные вопросы и анализируют больше текста. Они в два раза точнее следуют инструкциям пользователя и на 25% лучше отвечают на вопросы: соблюдают заданные форматы и условия, формируют ответы в определенном стиле, что помогает эффективнее решать рабочие задачи, готовить сопроводительную правовую документацию, анализировать обращения клиентов».
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