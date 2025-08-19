Через аэропорт польского Люблина стал идти основной поток вооружений для Украины — СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт польского города Люблин на востоке страны стал хабом поставок западного вооружения Украине. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl. По его данным, центр поставок сместился в Люблин из Жешува в связи с ремонтом жешувского аэродрома.

В июле аэропорт Люблина принял 590 грузовых рейсов, из которых 17% содержали грузы военного назначения, сообщает WPolityce.pl.

«Каждый день у нас по крайней мере одна операция, а чаще несколько, связанных с поддержкой Украины. У нас приземляются самолеты со всего мира», — процитировал портал одного из работников аэродрома в Люблине.

По его словам, аэропорт регулярно принимает такие военно-транспортные самолеты как Hercules C-130, Boeing 747 Dreamlifter и An-124 Ruslan.

Портал сообщает, что в районе Люблина также планируется построить базу для военных вертолетов.

Ранее, по данным МВД Польши, около 90% всех поставок вооружений для Украины проходило через аэропорт Жешува.