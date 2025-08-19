0
0
403
НОВОСТИ

К Яблочному Спасу фермеры московских ярмарок передали фрукты бойцам СВО

11:52 19.08.2025

Фермеры, торгующие на московских ярмарках передали участникам специальной военной операции, жителям приграничных территорий и беженцам яблоки. Основатель фонда «Мы рядом» Андрей Сеземов рассказал что решил помогать участникам СВО после поездки в Мариуполь.

«По возвращении начал искать возможность сделать что-то для наших бойцов и местных жителей. По-другому просто нельзя, мы должны друг другу помогать и не должны об этом задумываться. Есть очень много людей, которые готовы что-то купить или стать волонтером, но не знают, как это сделать, когда дело касается СВО. Для этого в том числе нужны такие фонды, как наш. Сейчас в нем уже 600 активных участников и значительно больше тех, кто вносит свой вклад», – отметил представитель фонда.

Организация отправляет гуманитарную помощь с 2022 года и рейс с фермерскими яблоками будет 28 для фонда. Волонтеры планируют сделать несколько остановок, на каждой из них яблоки намерены передавать беженцам, бойцам, специалистам медицинской роты, работникам службы социальной защиты и нуждающимся семьям, живущим на новых территориях РФ.

Напомним, торгующие на московских ярмарках фермеры регулярно помогают бойцам и жителям приграничных территорий. Они посылают в зону СВО и ближайшие регионы овощи и фрукты, изготавливают окопные свечи и сухие души, передают заготовки из продуктов, лекарства, мастерят маскировочные сети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
52
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
136
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
184
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
238
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
251
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
301
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
317
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
357
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
321
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
337

Возврат к списку