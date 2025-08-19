К Яблочному Спасу фермеры московских ярмарок передали фрукты бойцам СВО
11:52 19.08.2025
Фермеры, торгующие на московских ярмарках передали участникам специальной военной операции, жителям приграничных территорий и беженцам яблоки. Основатель фонда «Мы рядом» Андрей Сеземов рассказал что решил помогать участникам СВО после поездки в Мариуполь.
«По возвращении начал искать возможность сделать что-то для наших бойцов и местных жителей. По-другому просто нельзя, мы должны друг другу помогать и не должны об этом задумываться. Есть очень много людей, которые готовы что-то купить или стать волонтером, но не знают, как это сделать, когда дело касается СВО. Для этого в том числе нужны такие фонды, как наш. Сейчас в нем уже 600 активных участников и значительно больше тех, кто вносит свой вклад», – отметил представитель фонда.
Организация отправляет гуманитарную помощь с 2022 года и рейс с фермерскими яблоками будет 28 для фонда. Волонтеры планируют сделать несколько остановок, на каждой из них яблоки намерены передавать беженцам, бойцам, специалистам медицинской роты, работникам службы социальной защиты и нуждающимся семьям, живущим на новых территориях РФ.
Напомним, торгующие на московских ярмарках фермеры регулярно помогают бойцам и жителям приграничных территорий. Они посылают в зону СВО и ближайшие регионы овощи и фрукты, изготавливают окопные свечи и сухие души, передают заготовки из продуктов, лекарства, мастерят маскировочные сети.
