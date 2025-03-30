Украинские генералы тайно, под прикрытием, ездили в ФРГ для встречи с американскими военными - NYT
15:15 30.03.2025 Источник: РБК
Весной 2022 года, через два месяца после начала военных действий на Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились из Киева в Висбаден с тайной миссией, пишет The New York Times. В этом городе находится штаб-квартира армии США в Европе и Африке.
Высокопоставленные украинские военные, одним из которых оказался генерал-лейтенант Михаил Забродский, приехали в штаб, чтобы обсудить роль американцев в украинских операциях против России, это должно было стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов», говорится в расследовании издания. «Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — пишет издание.
Стороны договорились о партнерстве, которое, среди прочего, включало обмен разведывательной информацией, разработку стратегии и планирование операций ВСУ. В его рамках была создана оперативная группа Dragon, которая передавала Украине данные о целях не только на поле боя, но и на российских территориях вне зоны боев — военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать удары по Крыму, пишет газета.
Как пишет NYT, администрация Байдена «раз за разом санкционировала тайные операции, которые она ранее запрещала», — вначале американские военные советники отправились в Киев, а затем начали действовать и на приближенных к фронту территориях.(РБК)
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