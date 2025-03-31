Тарифы Трампа из-за поставок нефти РФ не повлияют на ее импорт Китаем — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное введение тарифов американским президентом Дональдом Трампом в отношении российской нефти не отразится на ее поставках в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он на брифинге, комментируя слова главы Белого дома о том, что Вашингтон введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по Украине.