Тарифы Трампа из-за поставок нефти РФ не повлияют на ее импорт Китаем — МИД КНР
12:20 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное введение тарифов американским президентом Дональдом Трампом в отношении российской нефти не отразится на ее поставках в Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он на брифинге, комментируя слова главы Белого дома о том, что Вашингтон введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по Украине.
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