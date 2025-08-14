Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

10:10

В Москве намерены отреставрировать и приспособить для современного использования главное здание Павловской больницы, расположенного на Павловской улице д. 25. Это здание - объект культурного наследия федерального значения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина,

Об этом сообщил Сергей Собянин, после завершения реставрации в здании площадью более 5000 кв м расположится флагманский волонтерский центр. В нем будет размещено рабочее пространство для резидентов — волонтерских организаций, коворкинги, переговорные комнаты, библиотека, лектории, зоны отдыха, кафе. Также в центре создадут многофункциональные залы для проведения мероприятий различных форматов, в том числе кинозал и театральную площадку. После реконструкции в здании появится художественное пространство — арт-мастерские, и медиапространство — контент-фермы и видеостудии. Московские волонтеры смогут также использовать музыкальное пространство (студию звукозаписи и вокальный класс), спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типографию.