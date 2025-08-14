Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине — The Times
09:20 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании отказались от своих планов по размещению военных «миротворческих сил» на территории Украины в рамках инициативы «коалиции желающих». Об этом в среду сообщила газета The Times.
По ее данным, британское военное руководство больше не планирует направлять на Украину 30-тысячный контингент. Вместо этого премьер страны Кир Стармер сейчас рассматривает более «реалистичную миссию», которая включает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.
