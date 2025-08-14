Финансирование производства ракет «Сапсан» на Украине осуществляла Германия — ФСБ
10:20 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ установила, что финансирование производства дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине, которое позволило бы осуществлять удары вглубь территории России, осуществляла Германия. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
«Установлено, что при финансовой поддержке Германии и содействии иностранных специалистов на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украины осуществлена разработка и развернуто производство оперативно-тактических ракетных комплексов среднего радиуса действия „Сапсан“, способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации», — отметил сотрудник ФСБ.
