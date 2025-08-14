Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $123,3 тыс.
10:05 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $123,3 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance. По данным на 01:42 мск, криптовалюта достигла $123,5 тыс. (+2,86%). По состоянию на 01:55 мск, биткойн замедлил рост, достигнув отметки $123,2 тыс. (+2,57%).
